Sky – Inter su Luis Henrique, un nuovo indizio arriva da San Siro

Medhi Benatia, ex calciatore (della Juve) e oggi direttore sportivo dell'Olympique Marsiglia, questa sera sarà a San Siro per il derby di Milano, l'andata della semifinale di Coppa Italia. Lo segnala Skysport che spiega anche: "Si era parlato nei giorni scorsi dell'interesse dell'Inter per Luis Henrique dell'OM. Il club nerazzurro sta dialogando con i francesi. A San Siro questa sera ci sarà proprio il dirigente".