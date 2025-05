Gds – Henrique a un passo dall’Inter: accordo vicino con il Marsiglia, le cifre

La trattativa tra Inter e Marsiglia ha subito un'accelerazione decisiva nelle ultime ore: Luis Henrique è sempre più vicino a vestire la maglia nerazzurra. Dopo le parole del presidente del Marsiglia, Pablo Longoria, che aveva anticipato la possibile cessione del giocatore prima del Mondiale per Club, il club nerazzurro ha intensificato i contatti e alzato l’offerta come conferma la Gazzetta dello Sport.

"Oggi, l'offerta nerazzurra è salita toccando quota 23 milioni, riducendo la forbice con il Marsiglia che ne pretendeva poco più di 25 e sperava di innescare un'asta inserendo nelle trattative anche il Bayern Monaco, che da mesi segue l'esterno del Marsiglia. La sensazione è che manchi ormai pochissimo per raggiungere l'accordo definitivo. L'Inter ha fretta di chiudere per portarselo al Mondiale per Club, l'OM ha fretta di monetizzare. E così il primo colpo del mercato estivo nerazzurro è sempre più vicino. Ormai a un passo".