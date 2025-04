L’Inter continua a muoversi con intelligenza sul mercato, seguendo il profilo di Jonathan David , attaccante giovane e che ha un contratto in scadenza a giugno. Un discorso simile vale per Luis Henrique del Marsiglia. Infatti, come riporta la Gazzetta dello Sport , buone notizie arrivano dall’incontro tra i dirigenti nerazzurri e quelli del Bayern Monaco a Monaco di Baviera in occasione dell'andata dei quarti di Champions League.

"La novità è che i tedeschi non sono così caldi sul giocatore. Anzi: ad oggi non è una priorità di mercato. In linea teorica, sembra un semaforo verde per l’Inter, che però vuole abbassare il più possibile la richiesta dei francesi fissata a quota 30 milioni. L’obiettivo è lo stesso di David: aggiungere un titolare in ogni reparto".