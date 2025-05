Stando a quanto riportato dal canale satellitare è vicino l'accordo con il club francese per il giocatore che arriverebbe per il Mondiale per Club

L'Inter e l'Olympique Marsiglia sono ad un passo dalla chiusura della trattativa per Luis Henrique . È quanto è stato riportato a Skysport da Matteo Barzaghi che a proposito dell'offerta per il giocatore ha sottolineato che ballano due mln di euro.

L'offerta è salita sui 22-23 mln più bonus: i due club stanno parlando e mancano i dettagli per arrivare alla chiusura dell'operazione che è ad un passo dalla chiusura, ma non si può ancora considerare conclusa. C'è il rischio che altri club si possano inserire perché il giocatore piace a tante squadre. Ma l'intenzione è chiudere prima del Mondiale per il Club per portare il giocatore in America.