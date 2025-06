L'Inter preme forte per Rasmus Hojlund, in uscita dal Manchester United dopo due anni non esaltanti in Inghilterra

Marco Macca Redattore 15 giugno 2025 (modifica il 15 giugno 2025 | 08:46)

L'Inter preme forte per Rasmus Hojlund, in uscita dal Manchester United dopo due anni non esaltanti in Inghilterra. Il giovane attaccante danese ex Atalanta, che qui in Italia ha ha fatto vedere grandi cose, è il primo obiettivo in attacco dei nerazzurri.

E, da parte sua, lo stesso Hojlund ha fatto sapere al club di Viale della Liberazione che gradirebbe molto la destinazione. Scrive il Corriere dello Sport:

"Nuovi arrivi offensivi in casa United, infatti, potrebbero accelerare la partenza di Hojlund, che vuole una squadra dove essere protagonista, al centro del progetto, per tornare a segnare con continuità. Tramite i suoi agenti il ventiduenne danese ha già espresso il gradimento per l’Inter, con cui potrebbe giocare la Champions e rimettersi in gioco in un calcio che già conosce come quello italiano".

(Fonte: Corriere dello Sport)