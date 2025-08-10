Asllani sempre in uscita, Inter ha idee chiare: ecco l’identikit del sostituto

Secondo calciomercato.com, l’Inter “non si vuole far trovare impreparata e sta sondando il mercato dei centrocampisti alla ricerca di un profilo con caratteristiche ben precise: massimo 25 anni, costi contenuti sull'ingaggio, capace sia di impostare che di distruggere e che sappia giocare sia da perno in un centrocampo a 3 che in una linea a due. Insomma, che sappia adattarsi al cambio modulo che Chivu sta portando avanti”, si legge. Questo dunque l’identikit per la mediana nerazzurra.