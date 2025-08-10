Kristjan Asllani resta in uscita dall’Inter, come ribadito anche dal ds Piero Ausilio nel corso dell’estate. L’ex Empoli vorrebbe rimanere in Serie A, ma al momento non sono arrivate proposte che soddisfino l’Inter. Il club continua a chiedere almeno 20 milioni di euro.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Asllani sempre in uscita, Inter ha idee chiare: ecco l’identikit del sostituto
calciomercato
Asllani sempre in uscita, Inter ha idee chiare: ecco l’identikit del sostituto
Kristjan Asllani resta in uscita dall’Inter: il club nerazzurro ha le idee chiare, ecco l’identikit del sostituto a centrocampo
Secondo calciomercato.com, l’Inter “non si vuole far trovare impreparata e sta sondando il mercato dei centrocampisti alla ricerca di un profilo con caratteristiche ben precise: massimo 25 anni, costi contenuti sull'ingaggio, capace sia di impostare che di distruggere e che sappia giocare sia da perno in un centrocampo a 3 che in una linea a due. Insomma, che sappia adattarsi al cambio modulo che Chivu sta portando avanti”, si legge. Questo dunque l’identikit per la mediana nerazzurra.
© RIPRODUZIONE RISERVATA