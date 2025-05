Il CdS conferma FCIN1908: “Inter, per l’attacco c’è anche questo nome”

Joshua Zirkzee è il nome per l'attacco dell'Inter lanciato oggi dal Corriere dello Sport. Non l'unico, ovviamente, al quale starebbero pensando in queste settimane in viale della Liberazione. Lo sottolinea lo stesso quotidiano, ribadendo - tra gli altri - una pista rivelata in questi giorni da Fcinter1908.it sul proprio canale Twitch.