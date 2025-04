Dopo una stagione a Istanbul con la maglia del Besiktas, con 15 gol in 33 presenze in tutte le competizioni, il futuro potrebbe di Ciro Immobile potrebbe essere nuovamente in Italia. E' quanto riferisce in Turchia la testata Fanatik, secondo cui l'ex attaccante della Lazio, primo marcatore di tutti i tempi con la maglia biancoceleste con 207 gol, starebbe flirtando con l'Inter in questi giorni.