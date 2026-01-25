Kerim Alajbegovic, talento bosniaco di appena 18 anni, non farà ritorno al Bayer Leverkusen al termine della stagione

Redazione1908 25 gennaio - 00:30

Kerim Alajbegovic, talento bosniaco di appena 18 anni, non farà ritorno al Bayer Leverkusen al termine della stagione, come inizialmente previsto. A rivelarlo sono nuove informazioni raccolte da Reprezentacija.ba, che cambiano radicalmente lo scenario sul futuro del giovane calciatore.

In precedenza era stato stabilito che Alajbegović, attualmente in forza al Salzburg, sarebbe rientrato a Leverkusen a fine campionato. Tuttavia, le ultime notizie indicano che questo piano è ormai superato.

Il promettente centrocampista offensivo è finito nel mirino di diversi club europei, e nelle ultime ore alcune importanti squadre italiane hanno intensificato i contatti. Roma, Lazio e Inter sarebbero particolarmente interessate ad assicurarsi le sue prestazioni.

Secondo le stesse fonti, non è da escludere che Alajbegović possa lasciare il Salzburg — e quindi anche l’orbita Leverkusen — già entro la fine di gennaio, anticipando di molto i tempi inizialmente previsti.

Il suo trasferimento potrebbe diventare il più costoso nella storia del calcio bosniaco per un giocatore di questa età, un dato che testimonia l’enorme considerazione di cui gode sul mercato internazionale.

Il Salzburg, dal canto suo, vorrebbe trattenerlo almeno fino al termine della stagione, contando sul suo contributo nella corsa al titolo in Austria. Alajbegović ha un contratto con il club austriaco valido fino al 2029, anche se il Bayer Leverkusen conserva un diritto di riacquisto, esercitabile in qualsiasi momento.

In sintesi, quello che sembrava un ritorno programmato in Germania si sta trasformando in uno scenario del tutto diverso: il futuro di Alajbegović potrebbe essere altrove — e molto prima del previsto