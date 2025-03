Una situazione che si scontra con l'interesse dell'Inter ad ingaggiarlo. I nerazzurri vogliono ingaggiare Nico per la prossima stagione, ma né il Como né il Madrid ritengono che sia un accordo conveniente per il club o per il giocatore. Lo stesso Fabregas aveva detto ad Ancelotti che avrebbe voluto che Nico restasse al Como un'altra stagione, per non rallentare il suo percorso, che è sulla strada giusta. Un'idea che Carletto condivide oggi.

Ciò non significa che il ritorno di Nico sia del tutto escluso, ma è l'opzione più probabile, a meno che non si verifichi un cambiamento radicale nella rosa della prima squadra per la prossima stagione. Quel cambiamento radicale potrebbe verificarsi se Güler chiedesse di andarsene la prossima estate, un'opzione che il club non sta prendendo in considerazione e che, al momento, il giocatore non ha ancora espresso al club. Tuttavia, se ciò dovesse accadere, il Real Madrid aprirebbe le porte a Nico per la prossima stagione.

Per il momento, però, questa possibilità non è presa in considerazione e il Real Madrid è molto soddisfatto della crescita di Nico al Como. Per questo motivo, la strategia più sensata sembra essere quella di prolungare la sua esperienza in Serie A per un altro anno, evitando di riportarlo a Madrid e limitare il suo minutaggio proprio nel momento in cui sta vivendo una fase di maturazione importante.