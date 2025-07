Dopo l'interesse del Galatasaray, ora è il Fenerbahce in pole position per il centrocampista ma serve un'offerta concreta

La situazione di Hakan Calhanoglu prende ogni giorno una piega diversa. Dopo l'interesse del Galatasaray, ora è il Fenerbahce in pole position per il centrocampista ma serve un'offerta concreta per strapparlo all'Inter.

Secondo Fanatik, "Il Fenerbahçe fa sul serio per Hakan Çalhanoğlu. Il club di Istanbul è entrato a sorpresa nella corsa al centrocampista dell’Inter e avrebbe già compiuto passi importanti per portare a termine l’operazione. Secondo fonti vicine alla società, il presidente Ali Koç avrebbe parlato direttamente al telefono con il capitano della nazionale turca, ricevendo una risposta positiva. Un segnale chiaro, che ha spinto il club a prepararsi per l’inizio delle trattative ufficiali con l’Inter".

L’offerta che il Fenerbahçe ha intenzione di presentare è di 20 milioni di euro. Una cifra lontana dai 35 milioni richiesti dai nerazzurri, che nei mesi scorsi avevano già fissato quella valutazione anche durante i colloqui con il Galatasaray. Nonostante ciò, la dirigenza gialloblù spera di ammorbidire la posizione del club italiano e abbassare le pretese fino ad accettare la loro offerta, forte del gradimento espresso dal giocatore.

A sostenere con forza l’operazione c’è anche José Mourinho. Il tecnico portoghese ha già dato il via libera e considera Çalhanoğlu perfetto per guidare il gioco nel suo sistema a tre in difesa. Secondo quanto trapela, Mourinho avrebbe indicato proprio l’ex Milan come l’uomo ideale per ricoprire il ruolo di regista avanzato.

Nei prossimi giorni sono attese novità concrete: il Fenerbahçe vuole chiudere in tempi brevi e compiere il passo ufficiale. L’obiettivo è chiaro: rafforzare la qualità del centrocampo e al tempo stesso inserire un giocatore d’esperienza nella rotazione dei turchi, migliorando anche la quota di calciatori locali in rosa.