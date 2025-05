Inoltre, l'Inter ha assicurato a David – descritto come un attaccante con "una mentalità unica che non si ferma mai" e che "non si ferma mai in campo" dal ct del Canada Jesse Marsch su The Athletic nel luglio 2024 – che avrebbe avuto un ruolo chiave nei piani di Simone Inzaghi per la prossima stagione, con un'importante presenza in campo. Anche il Napoli ha mostrato interesse per David, ma la sua offerta, sia in termini di stipendio che di compensi per l'agente, è inferiore a quella dell'Inter.