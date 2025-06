Ore 15:55 - Cesc Fabregas è il nome in cima alla lista dell’Inter, pronta a voltare pagina nel caso in cui Simone Inzaghi decidesse di accettare l’offerta dell’Al Hilal. L’incontro previsto oggi tra la dirigenza nerazzurra e il tecnico è in corso e chiarirà definitivamente il futuro: proseguire insieme con rinnovo e nuovi obiettivi oppure separarsi.

Ore 15:54 - Incontro in corso Inzaghi-Inter (Sky Sport)

Ore 15:30 - Se Inzaghi dovesse confermare la volontà di non proseguire con l'Inter, la dirigenza nerazzurra vorrebbe velocizzare la scelta del successore di Simone. L'obiettivo diventerebbe quello di chiudere in massimo in 24-36 ore per il nuovo tecnico (Gazzetta dello Sport)

Ore 15:03 - L'aereo di Fahd bin Nafel, presidente dell'Al-Hilal, è attualmente in viaggio da Parigi verso Milano. Chiaramente l'obiettivo è quello di incontrare Simone Inzaghi, ma non solo: si punta pure a convincere Theo Hernandez dopo il primo "no" del milanista

Ore 15:00 - Come riporta Fabrizio Romano, la dirigenza dell'Al Hilal è arrivata in Europa per portare avanti i piani estivi, in attesa che Simone Inzaghi accetti l'incarico dopo l'incontro con l'Inter più tardi oggi. Da ieri cresce la fiducia sul via libera di Inzaghi, al momento si attende ancora una sua comunicazione ufficiale

Ore 14:30 - Se Inzaghi dovesse partire, la prima alternativa presa in considerazione dall’Inter sarebbe Fabregas, che grazie a una clausola potrebbe svincolarsi dal Como. Vieira, Chivu e De Zerbi sono altre opzioni sondate (Repubblica)