Il futuro è ancora tutto da scrivere, ma Libero oggi in edicola parla di una vicenda che, indirettamente, potrebbe rappresentare anche un indizio

Il futuro è ancora tutto da scrivere, ma Libero oggi in edicola parla di una vicenda che, indirettamente, potrebbe rappresentare anche un indizio importante sulla decisione di Simone Inzaghi. Come scrive il quotidiano, infatti, ieri è arrivato l'accordo tra Inter e OM per l'arrivo a Milano di Luis Henrique.