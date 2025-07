L'Inter è sempre in attesa di un'offerta del Galatasaray per Hakan Calhanoglu. L'eventuale arrivo di Ederson abbasserebbe il monte ingaggi

Sono giornate intense quelle che stanno vivendo all'Inter, che ha appena chiuso l'esperienza al Mondiale per club ma che deve già pensare alla prossima stagione.

Un ciclo continuo, una ruota che non smette mai di girare, soprattutto quando di mezzo ci sono cessioni importanti che potrebbero cambiare il volto alla squadra.

Prendiamo ad esempio il caso di Calhanoglu, uno che con il suo ruolo e le sue giocate ha caratterizzato il gioco interista nelle ultime stagioni. Averlo o, molto più probabilmente, non averlo fa parecchia differenza, e in società lo sanno bene. Ecco perché la telenovela andrà risolta al più presto (potrebbe essere stato uno dei temi trattati nel blitz di metà pomeriggio di Chivu in sede), perché più passa il tempo e meno alternative ci sono.