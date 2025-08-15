L’Inter torna a guardare in casa Chelsea per rinforzare la difesa. Il club nerazzurro ha chiesto informazioni su Trevoh Chalobah

Gianni Pampinella Redattore 15 agosto 2025 (modifica il 15 agosto 2025 | 13:32)

L’Inter torna a guardare in casa Chelsea per rinforzare la difesa. Secondo quanto riportato da TEAMtalk, il club nerazzurro ha chiesto informazioni su Trevoh Chalobah e sta valutando la possibilità di ingaggiarlo in prestito. L’eventuale operazione, però, sarebbe subordinata alla partenza di uno degli attuali difensori centrali della rosa di Cristian Chivu.

Chalobah, 26 anni, si è recentemente fermato per un infortunio durante un’amichevole contro il Milan, ma gli esami hanno escluso lesioni gravi. Il difensore continua ad attirare l’interesse non solo della Serie A, ma anche di diversi club di Premier League e Bundesliga.

Il Chelsea non ha ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro: molto dipenderà dalle prossime mosse di mercato e dall’arrivo di eventuali rinforzi in difesa. Con un contratto valido fino a giugno 2028 e un ingaggio da circa 3 milioni di euro annui, lo stipendio di Chalobah rientra nei parametri considerati sostenibili dall’Inter e da altri club interessati.

(TeamTalk)