L’Inter per esempio ha il controllo su due giovani interessantissimi. Uno, Francesco Pio Esposito, capocannoniere della B con lo Spezia e “9” dell’Under 21, ha appena rinnovato e in estate verrà valutato da Inzaghi che potrebbe decidere di tenerlo con sé. Altrimenti andrà in prestito in A per una stagione, prima di tornare definitamente. I nerazzurri dovranno poi capire cosa fare con Fabbian del Bologna, per cui vantano un diritto di recompra a 12 milioni. Potrebbero riprenderlo o usarlo come contropartita per Castro (difficile) o Beukema. A centrocampo in caso di proposte per Asllani (e Zielinski) e proposito di azzurri, occhio a Samuele Ricci del Torino. Potrebbe andare in scena un derby col Milan".