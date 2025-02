Sul fronte degli acquisti, l’Inter ha già mosso i primi passi. È stato raggiunto un accordo per il centrocampista croato Petar Sucic, 21 anni, proveniente dalla Dinamo Zagabria. Il giovane, pagato 14,5 milioni più 2,5 di bonus, ha già sostenuto le visite mediche a Milano e diventerà ufficialmente giocatore dell’Inter il 1° giugno, quando aprirà la finestra di mercato speciale destinata in particolare alle squadre impegnate nel Mondiale per club. Sucic, destinato sulla carta a sostituire Frattesi, potrebbe assumere anche il ruolo di alternativa a Calhanoglu, soprattutto se dovessero emergere ragioni per un’uscita di Asllani.

Ma il colpo di mercato non si fermerà qui. L’Inter punta a intervenire in ogni reparto, con una particolare attenzione all’attacco. In assenza di ulteriori cessioni, sarà necessario trovare un giocatore capace di integrarsi con Lautaro Martinez, Thuram e Taremi. Il sogno dei rossoblù è Nico Paz, seconda punta-trequartista abile nel dribbling e considerato da Inzaghi come possibile erede di Mkhitaryan nel ruolo di mezzala offensiva. Le trattative, avviate da mesi grazie anche ai contatti personali di Zanetti, puntano a un’operazione che potrebbe coinvolgere il Real Madrid: una soluzione di prestito con diritto/obbligo per 25 milioni, in alternativa alla richiesta – potenzialmente intorno ai 40 milioni – del Como. Anche Santiago Castro, del Bologna, segue gli osservatori dell’Inter, con una valutazione compresa tra 25 e 30 milioni.

Il reparto difensivo non sarà da meno: il primo obiettivo resta il centrocampista olandese Sam Beukema, ritenuto l’erede ideale di Acerbi. Rimangono in corsa, inoltre, Gila della Lazio e Hien dell’Atalanta. A centrocampo, in caso di doppia uscita – sia che si parli di Asllani o di Calhanoglu in presenza di un’offerta irrinunciabile – l’attenzione si concentra su Samuele Ricci del Torino, profilo che Marotta considera il candidato perfetto per una mediana futura, nonostante l’interesse mostrato anche dal Milan.

(Fonte: Tuttosport)