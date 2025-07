L'Inter ha obiettivi chiari sul mercato, ma è molto attiva anche per quanto riguarda le uscite. E non solo per la questione Calhanoglu , da ieri più bloccata, in arrivo per il club nerazzurro una bella somma da tre cessioni.

"Il mercato è appeso alle uscite. Intanto quelle “secondarie”, che però all’Inter stanno fruttando una cifra considerevole. Per Buchanan l’affare ben avviato con il Sassuolo garantirà all’Inter 8 milioni di euro, per Sebastiano Esposito il Cagliari ha fatto la mossa offrendo 7 milioni. Ma la giornata di ieri è quella che ha avvicinato sensibilmente Aleksandar Stankovic al Bruges. I dirigenti del club belga sono stati ricevuti in sede ieri pomeriggio e hanno formulato un’offerta da 10 milioni di euro per il centrocampista, con la possibilità da parte dei nerazzurri di mantenere la recompra sul giocatore. Di fatto, almeno a parole, l’accordo è stato raggiunto: per il via libera definitivo serve l’ok di Oaktree, come del resto in tutti gli affari dell’Inter", scrive La Gazzetta dello Sport.