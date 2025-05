Le cifre di offerta e richiesta

"I nerazzurri hanno alzato l’offerta fino a quota 25 milioni di euro, inclusi i bonus, ma il Marsiglia per ora resiste e continua a chiedere 30 milioni. Nonostante il gap, c’è fiducia su entrambi i fronti: la volontà comune è di chiudere entro dieci giorni. L’Inter ha fretta non solo per blindare un talento molto apprezzato anche da altri club, ma soprattutto per avere Luis Henrique a disposizione per il Mondiale per Club, in programma negli Stati Uniti a giugno.