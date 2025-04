Il club nerazzurro ha fatto dell'esterno destro brasiliano una priorità assoluta per il mercato estivo e spera di poterlo ingaggiare subito

Mentre la stagione di Ligue 1 entra nel vivo e l’OM continua a lottare per mantenere il secondo posto in classifica, Luis Henrique – titolare sabato scorso contro il Montpellier e autore finora di 9 gol e 7 assist – è sempre più al centro delle attenzioni dell’Inter, come noto ormai da diverse settimane.