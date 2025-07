L'Inter cerca un difensore giovane per svecchiare il reparto difensivo. Nel mirino c'è Leoni, ma ci sarebbe stata un'accelerazione da parte del club nerazzurro per il giocatore del Genoa Koni De Winter.

"Il Genoa chiede 25 milioni di euro, bonus inclusi per lasciar partire Koni De Winter dopo un’ottima stagione in rossoblù. L’Inter è disposta ad avvicinarsi a questa cifra, ma prima ha bisogno di fare spazio a bilancio. Tradotto: servono cessioni", scrive il portale belga nieuwsblad.

"I nomi in uscita sono noti: Acerbi, Pavard e Bisseck sono tra i candidati alla partenza per liberare risorse economiche. Solo dopo aver incassato la somma necessaria, il club nerazzurro prevede di accelerare concretamente nei negoziati con il Genoa. È questa la linea che emerge con chiarezza dalla stampa italiana. Sul fronte personale, invece, l’accordo con De Winter è praticamente fatto: per il difensore belga c’è pronto un contratto pluriennale a Milano. L’ex Juventus è seguito anche da club come il Tottenham, ma ha già fatto sapere di preferire il trasferimento all’Inter. De Winter milita in Italia dal 2018. Cresciuto nella Juventus, si è fatto notare prima in prestito all’Empoli e poi definitivamente con la maglia del Genoa. Ora, la prossima tappa potrebbe essere San Siro", aggiunge il portale.