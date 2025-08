"Da Bergamo filtra fastidio, ma non sorpresa. Per quanto possa avere un peso un’uscita pubblica, le intenzioni del giocatore erano state esplicitate anche dallo stesso Luca Percassi: non c’è alcuna novità sostanziale". QS parla del caso Lookman che sta tenendo banco sulla Milano-Bergamo. Il club bergamasco non vuole "farsi prendere per il collo sul prezzo del cartellino o sulle tempistiche del trasferimento. Il calciatore ha fatto la sua mossa e ora tocca all'Inter capirne se farne un'altra".

"Le alternative che stanno prendendo in considerazione in via della Liberazione non convincono del tutto. Nico Gonzalez ha numeri troppo lontani da quelli di Lookman. Openda e Nkunku devono essere testati in Serie A e hanno ingaggi superiori al nigeriano con cui si ha un accordo per 4.5 mln a stagione per cinque anni e non vengono da una stagione positiva. È spuntato anche il profilo di Adeyemi, il cui stipendio è in linea con quanto messo a budget per Lookman: a gennaio è stato molto vicino al Napoli, salvo poi decidere di restare al Borussia", conclude lo stesso quotidiano.