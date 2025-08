Adeyemi è fra i nomi forti per l'Inter in caso di stop definitivo alla trattativa con l'Atalanta per Ademola Lookman. A riferirlo è Il Giorno

Marco Macca Redattore 5 agosto 2025 (modifica il 5 agosto 2025 | 11:16)

Adeyemi è fra i nomi forti per l'Inter in caso di stop definitivo alla trattativa con l'Atalanta per Ademola Lookman. A riferirlo è Il Giorno, che scrive:

"L'anglo-nigeriano di gran lunga la prima scelta. Per il rapporto qualità-prezzo, per l’accordo già trovato sul contratto, per la conoscenza della Serie A che gli altri nomi al vaglio non hanno. Nico Gonzalez non convince. Openda e Nkunku piacciono, ma dovrebbero riscattare entrambi una stagione sulle montagne russe e hanno ingaggi più alti di Lookman".

"Infine Adeyemi, che a gennaio ha già rifiutato il Napoli. L’ingaggio è in linea con quello promesso all’atalantino, c’è però una trattativa tutta da costruire. Di certo un attaccante arriverà e prenderà il posto nelle liste Uefa di Taremi, in contatto col Besiktas e con alcuni club di Premier League. In stand-by Sebastiano Esposito al Cagliari: non c’è ancora accordo tra i club".

(Fonte: Il Giorno)