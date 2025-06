Classe 2005, centrocampista, Aleksandar ha appena concluso un’ottima stagione in prestito al Lucerna. In Svizzera ha collezionato 38 presenze, 3 gol, 2 assist e prestazioni convincenti che gli sono valse l’interesse di tre club europei: Wolfsburg, Stoccarda e Bruges. Si tratta, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, di squadre che condividono caratteristiche tecniche e di mercato simili a quelle del Lucerna, ambiente in cui il giovane ha saputo brillare.