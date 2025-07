È la settimana decisiva per l’attacco dell’Atalanta. Sul mercato in uscita, con Lookman e Touré oggetto di diverse e stringenti valutazioni

È la settimana decisiva per l’attacco dell’Atalanta. Sul mercato in uscita, con Lookman e Touré oggetto di diverse e stringenti valutazioni. Sul mercato in entrata, con l’affondo decisivo per il centravanti erede di Retegui che entra nel vivo. Apre così il Corriere della Sera, edizione di Bergamo, sul mercato della Dea. Che si intreccia pesantemente con quello dell'Inter.

Il patron del club milanese, in conferenza stampa, è stato chiaro: «Un obiettivo importante è Lookman, abbiamo un rapporto ottimo con la famiglia Percassi, con Luca qualche parola l’abbiamo scambiata, (oggi c’è il consiglio di Lega, ndr). È la settimana decisiva, Lookman rappresenta un profilo adatto, non è l’unico, però, ci sono anche altri nomi. Nel giro di 2-3 giorni arriveremo alla conclusione del confronto con l’Atalanta e se ci saranno le condizioni e l’Atalanta sarà disponibile, vedremo di attivare una trattativa concreta, altrimenti ci sarà una soluzione diversa».

Quindi, se l’Inter non alzerà la proposta (ma è decisa a farlo) e l’Atalanta non farà sconti, il rischio è che tra domani e dopo la trattativa vada in fumo, insieme all’intesa già trovata dal giocatore per il suo quinquennale. Marotta ha detto 2 o 3 giorni non a caso.