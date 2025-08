La trattativa Lookman prosegue: l'attaccante nigeriano è uscito allo scoperto, dichiarando apertamente la sua volontà di lasciare l'Atalanta. L'Inter farà di tutto per portarlo a Milano, ma nel frattempo comincia a valutare profili alternativi. Così scrive Il Giorno: "L'Inter attenderà, non in eterno. Al contrario, la dirigenza pensa ancora a Lookman come prima scelta, ma sta cominciando a valutare le alternative nel caso in cui la trattativa non dovesse sbloccarsi".