L'obiettivo principale per l'attacco dell'Inter è Lookman. Trattativa chiara e impostata, ma per ora non c'è apertura dall'Atalanta. L'Inter non ha abbandonato la trattativa dopo il no dei bergamaschi, ma valuta anche altre opzioni.

Come scrive Tuttosport, "L’Inter, quindi, ha i suoi motivi per ragionare sul prezzo di Lookman e pensare eventualmente alle alternative, da Openda a Nkunku, passando per Ben Seghir e Adeyemi fino a Raspadori. Nel frattempo un attaccante è in uscita dall’Inter: Sebastiano Esposito è vicino al Cagliari per 6 milioni. Il prossimo a partire sarà Teremi".