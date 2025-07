Tanti cambiamenti ci sono già stati ma altrettanti se ne preannunciano la prossima estate. L'Inter vive un'epoca di rivoluzione, che si completerà nell'estate di mercato della prossima stagione. Come riferisce il Corriere dello Sport, infatti, i nerazzurri certamente a giugno saluteranno questi cinque calciatori:

"I cinque fanno 177 anni, con media di oltre 35. E’ la somma delle carte d’identità dei vari Acerbi, Mkhitaryan, Sommer, Darmian e De Vrij. Ovviamente ci saranno anche loro questa mattina alla Pinetina per l’inizio della stagione. Ma diversi segnali autorizzano credere che questo possa essere il loro ultimo raduno interista. Hanno tutti il contratto in scadenza. E il club nerazzurro ha scelto di completare il percorso, rinunciando ad esercitare la clausola di uscita anticipata presente nei rispettivi contratti, ormai scaduta tempo fa".

"Un pizzico di incertezza, forse, permane su Sommer, visto che il Galatasaray lo ha messo nella lista dei potenziali sostituti di Muslera. Indiscrezioni in questo senso, però, già da qualche giorno hanno smesso di rimbalzare dalla Turchia. Insomma, si va verso la più classica delle “last dance” per tutti e cinque. Condita, però, dalla voglia di chiudere in bellezza".