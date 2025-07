Il mercato ha fin qui regalato all'Inter già tre colpi, ma tanti altri movimenti si verificheranno da qui alla fine della sessione estiva. Come potrebbero verificarsi anche nell'estate del 2026, quando tanti calciatori ormai a fine ciclo in nerazzurro certamente lasceranno Milano.

"Dopo che sono arrivati tre giovani nelle ultime settimane (i ventunenni Sucic e Bonny e il ventitreenne Luis Henrique), altri ne arriveranno in futuro e via via a fargli posto saranno i più esperti, con un riferimento particolare a chi nel 2026 vedrà scadere il proprio contratto (Sommer, Acerbi, De Vrij, Darmian e Mkhitaryan)".