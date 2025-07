Matheo Arntzen firma con l’Inter: il centrocampista norvegese classe 2009 si lega al club nerazzurro per 3 anni. Lo annuncia l'agenzia

Cresciuto calcisticamente nel FK Landsås, nella città di Harstad, Matheo ha lasciato il club a soli 14 anni per proseguire il proprio percorso al Bodø Glimt, società rinomata per la valorizzazione dei giovani talenti. Il suo trasferimento all’Inter rappresenta una nuova, stimolante tappa in un percorso segnato da impegno, ambizione e crescita.