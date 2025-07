Vale la pena di fare uno sforzo per i tifosi. Quelli dell'Inter hanno sognato tantissimo nell'ultima stagione, ma alla fine si sono ritrovati a dover rinunciare a tutto. Nessuna vittoria, nonostante un anno intenso e pieno di emozioni altalenanti e poi l'addio di Inzaghi e un mercato che non ha regalato a colpi esagerati. Anzi, piuttosto diversi addii importanti.

Ivan Zazzaroni da settimane, non solo sul Corriere dello Sport del quale è direttore, ma anche su Instagram sta parlando - spesso rispondendo soprattutto ai tifosi - della trattativa che porterebbe Lookman all'Inter. E questa volta scrive per fare una considerazione personale rispetto alle proprietà di tutti i club. Ma in particolare in questo caso si riferisce ad Oaktree.