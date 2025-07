Rispetto agli anni scorsi, l'aria in casa Inter è decisamente cambiata sul mercato. Il club ha dimostrato che c'è un nuovo corso

Rispetto agli anni scorsi, l'aria in casa Inter è decisamente cambiata sul mercato. Se prima a ogni euro speso doveva corrispondere un euro incassato, ora il club ha dimostrato che c'è un nuovo corso.

Senza cessioni rilevanti (ancora), infatti, i nerazzurri hanno già speso 70 milioni di euro, e sono pronti ad arrivare a 100 milioni con Leoni del Parma, grande obiettivo per la difesa:

"L’Inter ha allargato i cordoni della borsa come non accadeva da tempo: di milioni ne ha spesi già quasi 70, partendo dall’intuizione Sucic a gennaio, e ne vorrebbe investire altri 30 per il talentino Leoni, secondo questa nuova onda giovanilista".