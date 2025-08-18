Nuovo arrivo per il settore giovanile dell'Inter: i nerazzurri si sono assicurati le prestazioni di Mattia Puglisi, difensore centrale classe 2010, proveniente dalla Fiorentina (con cui nella scorsa stagione ha perso la finale scudetto U15 proprio contro la formazione interista allenata da Fautario).
Inter, rinforzo per il settore giovanile: dalla Fiorentina arriva Puglisi
Nuovo innesto per il vivaio dei nerazzurri, che si assicurano le prestazioni di un giovane e promettente difensore
Profilo "alla Bastoni", mancino in grado di giocare sia in mezzo alla linea arretrata sia da terzino sinistro, per Puglisi si tratta di un ritorno all'Inter, avendovi già giocato da bambino prima di trasferirsi al Monza.
