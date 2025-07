"Marco Asensio sempre più lontano dall'Inter. Nonostante il club nerazzurro avesse chiesto informazioni al Psg sul trequartista spagnolo, per regalare a Chivu un profilo diverso in grado di giocare tra le linee, l'affare non si farà. L'Inter ha deciso di non affondare il colpo virando su altri profili, e ad approfittarne è stato il Fenerbahçe di José Mourinho: dalla Turchia erano rimbalzate ieri voci di un avvicinamento tra club e giocatore, oggi confermatissime.