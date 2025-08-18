FC Inter 1908
Gds – Accelerata Asllani, ci siamo quasi con il Bologna: all’Inter andranno…

Il centrocampista dell’Inter vicino ai rossoblù: vuole tornare ad essere protagonista e piace molto ad Italiano
Alessandro De Felice
Il Bologna è vicino a chiudere l’acquisto di Kristjan Asllani dall’Inter. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, la trattativa si sta sviluppando su una base di 13 milioni di euro più bonus e percentuale sulla futura rivendita.

L’operazione è ancora in corso di definizione, ma nella giornata di ieri è arrivata un’accelerata e i rossoblù confidano di portarla a termine nei prossimi giorni.

“Nella testa del regista italo-albanese è imperante l’idea di tornare centrale nelle rotazioni dopo la parentesi interista che lo ha reso meno incisivo rispetto ai tempi dell’Empoli”.

Asllani piace molto a Vincenzo Italiano, che lo aveva apprezzato da avversario.

Il Bologna ritiene che l’esperienza all’Inter possa aver dato ad Asllani la maturità necessaria per diventare un punto di riferimento davanti alla difesa nel 4-2-3-1, alternandosi con Freuler e Ferguson.

