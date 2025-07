In casa Inter, il mercato non si costruisce solo con i nomi altisonanti in entrata o con i casi mediatici come quelli legati a Calhanoglu o Bisseck. C'è un’altra linea operativa che passa dalla cessione degli esuberi. Giocatori non ritenuti centrali nel progetto, ma in grado di generare un importante flusso economico da reinvestire. "A parte il turco e il tedesco, i cinque elementi individuati in questa fase portano ad Asllani, Sebastiano Esposito, Aleksandar Stankovic, Taremi e Buchanan. Al momento non rientrano nei piani di Chivu per la nuova Inter e il club nerazzurro ha già messo in conto il fatto che possa accettare qualche buona offerta per liberare posti in rosa e soprattutto fare cassa. Il tesoretto ammonta a circa 50-60 milioni", sottolinea il Corriere dello Sport.