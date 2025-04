"Vada come vada, a 36 anni compiuti, anche lui è a fine corsa in nerazzurro e non dovrebbe neanche partecipare al Mondiale per club. Per Asllani, invece, è già sul tavolo la cessione dopo i 14 milioni spesi nel ’22, o al massimo si valuta un prestito per fargli ritrovare fiducia. La missione per gli uomini mercato dell’Inter, però, è ben più profonda: il prossimo vice-Calha – non sarà il croato Sucic – dovrà giocare con più spavalderia, soprattutto contro le big".