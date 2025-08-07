Tuttosport su Taremi: “Altro che addio a zero, l’Inter conta di incassare almeno…”

Nelle ultime ore si è parlato di un possibile addio a parametro zero di Mehdi Taremi dall'Inter. Arrivato proprio a parametro zero un anno fa dal Porto, in nerazzurro l'iraniano non ha inciso per niente, tanto che non rientra più nei piani di Chivu e lascerà l'Inter in quest'ultima fase di mercato estivo.
Nelle ultime ore si è parlato di un possibile addio a parametro zero di Mehdi Taremi dall'Inter. Per Tuttosport non sarà così
Ma quanto intascherà l'Inter? Come detto, si è parlato di un possibile addio a parametro zero ma Tuttosport invece alza l'asticella e non di poco:
"A incrementare il gruzzoletto ci dovrebbe pensare un altro giocatore in partenza: dopo aver rifiutato il Flamengo, la corte del Leeds potrebbe far breccia nel cuore di Mehdi Taremi. In casa Inter contano di portare a casa 8-10 milioni di euro dalla cessione dell’iraniano: considerato che si risparmierebbe sui due anni di contratto rimanenti, potrebbero anche essere meno, ma comunque soddisfacenti"
