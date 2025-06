L’Inter avrebbe messo gli occhi su una delle giovani promesse più interessanti del Boca Juniors, un giocatore su cui Miguel Ángel Russo punta molto

Andrea Della Sala Redattore 9 giugno 2025 (modifica il 9 giugno 2025 | 13:47)

Nelle ultime ore è emersa una notizia che ha attirato l’attenzione: l’Inter avrebbe messo gli occhi su una delle giovani promesse più interessanti del Boca Juniors, un giocatore su cui Miguel Ángel Russo punta molto in vista del Mondiale per Club.

Parliamo di Milton Delgado, che al momento è ben inserito nella squadra — ora sotto la guida di Russo — e spera di rimanere ancora un po’ prima di fare il salto in Europa. Da quando ha debuttato con la maglia del Boca, Delgado ha giocato 30 partite ufficiali: non ha ancora segnato, ma ha fornito un assist. Russo vorrebbe continuare a lavorare con lui e farlo crescere, ma non è da escludere che Juan Román Riquelme decida di venderlo già a metà anno, magari proprio all’Inter, se dovesse arrivare un’offerta interessante.

L’idea dell’allenatore è chiaramente quella di trattenerlo il più possibile, ma se durante il Mondiale per Club dovesse impressionare Javier Zanetti e la dirigenza interista, è molto probabile che il club milanese faccia un passo concreto per portarlo via.

Sul piano contrattuale, Delgado ha un accordo con il Boca fino a dicembre 2028 e il suo valore di mercato si aggira intorno ai 5,5 milioni di euro. Attualmente non risulta esserci una clausola rescissoria, ma Riquelme starebbe pensando di inserirne una da 20 milioni di dollari per tutelarsi in vista di eventuali offerte.

