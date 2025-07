La strategia dell’ Inter è chiara. Per centrare l’ultimo grande obiettivo – Giovanni Leoni – servirà generare le risorse mancanti attraverso una serie di cessioni . Il prezzo fissato dal Parma per il difensore classe 2006 è alto: 35-40 milioni di euro , una cifra che i nerazzurri intendono coprire quasi interamente grazie agli addii in uscita.

"Ufficiali di addii di Aleksander Stankovic e Buchanan, ora l'Inter lavora per piazzare Taremi, Sebastiano Esposito, Asllani e Palacios. L'attaccante ha tante richieste e l'Inter valuterà col giocatore e l'agente la migliore soluzione, col Parma che - in ottica Leoni - rimane una pista ben vista dalla società nerazzurra. Più difficile trovare acquirenti a titolo definitivo per Asllani (che vorrebbe restare in Italia) e Palacios", si legge su Tuttosport.