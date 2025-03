Nelle ultime ore in Argentina si parla di un interesse concreto dell'Inter per uno dei grandi gioielli del Boca Juniors

Nelle ultime ore in Argentina si parla di un interesse concreto dell'Inter per uno dei grandi gioielli del Boca Juniors, Camilo Rey Domenech. In vista del Mondiale per Club e della prossima stagione, il club nerazzurro vuole fare il salto di qualità nel prossimo mercato, seguendo quelle che sono le direttive di Oaktree: giovani forti da inserire in un organico rodato.