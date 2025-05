Resta però da capire se il giovane serbo avrà davvero un futuro tra le fila nerazzurre. In un primo momento, dovrebbe prendere parte al Mondiale per club, dopodiché – durante il ritiro estivo – verrà valutato se potrà trovare un posto stabile in rosa.

In alternativa, non si esclude una nuova cessione in prestito. Oltre allo Stoccarda, anche alcuni club di Serie A (i cui nomi non sono stati rivelati) e il Club Brugge, in Belgio, avrebbero mostrato interesse per il figlio dell’ex leggenda interista Dejan Stankovic.