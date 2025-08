Inter e Atalanta torneranno molto probabilmente a confrontarsi sul tema Lookman. La trattativa non è saltata, come ribadiscono anche in questi minuti negli studi di Sky Sport. Questo l'aggiornamento proposto:

"Non è una trattativa chiusa, questo non possiamo dirlo. Ieri c'è stato un aggiornamento importante. L'Atalanta ha rifiutato l'offerta e non ha fatto un prezzo per il giocatore, questo è stato letto come una voglia di non cedere ma così non è. L'Atalanta ovviamente si aspetta un rilancio che l'Inter però non sarebbe intenzionata a fare, ma vediamo cosa succede. Un'alternativa potrebbe essere quella di Nkunku del Chelsea sul quale l'Inter si era già informata, oltre a Nico Gonzalez che arriverebbe a cifre più contenute", le parole di Marco De Micheli.