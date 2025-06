"Hojlund (Manchester United) e Bonny (Parma) restano in pole, ma attenzione a Raspadori qualora il giovane talento degli emiliani finisse al Napoli. Per la difesa piace Leoni – ancor di più con l’arrivo di Chivu -, ma pure De Winter e Lucumì. Per quanto riguarda il centrocampo resta da definire la situazione relativa a Frattesi e Asllani. L’albanese vorrebbe restare a Milano per giocarsi le sue carte, a maggior ragione ora che è arrivato un mister che dovrebbe puntare maggiormente sui giovani".