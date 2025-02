Dietro la coppia Thuram-Lautaro emerge con chiarezza un problema non da poco in casa Inter. Ad Inzaghi mancano alternative all’altezza dei titolari in attacco. I due trascinano il reparto offensivo nerazzurro, e l’eventuale assenza del francese in vista della sfida contro il Genoa rappresenta un nodo cruciale, come sottolinea La Gazzetta dello Sport.