Non c'è solo la difesa nei pensieri di mercato dell’Inter. In queste ultime giornate di agosto l’attenzione della dirigenza si concentra anche sull’attacco, dove potrebbe arrivare un innesto. "Se infatti si trovasse una soluzione low cost di una seconda punta abile con i piedi tanto anche da poter essere schierata da trequartista senza mettere sul tavolo una cifra troppo alta, Chivu potrebbe avere anche il quinto giocatore del reparto", sottolinea Tuttosport.
fcinter1908 calciomercato mercato inter Mercato Inter, attenzione all’attacco: la situazione. Taremi? Club rassegnato a non…
calciomercato
Mercato Inter, attenzione all’attacco: la situazione. Taremi? Club rassegnato a non…
Non c'è solo la difesa nei pensieri dell’Inter. In questi ultimi giorni di mercato l’attenzione della dirigenza si concentra anche sull’attacco
"In uscita sempre Palacios (le squadre interessate all’argentino devono però prima liberare spazio nel proprio organico) e Taremi, seguito dal Psv e pure dal Lille (a tal proposito sembra che i nerazzurri si siano rassegnati a non poter incassare i 10 milioni per la cessione dell’iraniano auspicati a inizio estate)".
(Tuttosport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA