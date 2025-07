L’infortunio al polpaccio tiene il nigeriano lontano dai riflettori: l’Inter valuta bonus per convincere l’Atalanta

L’Inter prosegue il lavoro su due fronti: da un lato il futuro incerto di Hakan Calhanoglu, dall’altro la trattativa per Ademola Lookman, diventata una priorità tecnica per il nuovo corso di Chivu.

Il club nerazzurro, come riporta Tuttosport, non ha intenzione di rilanciare oltre l’offerta già formulata: 40 milioni di euro con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Per il calciatore è pronto un contratto fino al 2030 da 4 milioni netti a stagione.