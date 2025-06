"Con Inzaghi il mercato dell’Inter avrebbe seguito un indirizzo chiaro: ringiovanimento e rinforzi nel solco del 3-5-2. Adesso tutto potrebbe tornare in gioco, anche se le linee guida di Oaktree e della dirigenza nerazzurra rimarranno anche col nuovo allenatore. L’Inter non vorrebbe stravolgere l’impianto creato negli ultimi sei anni con Conte e Inzaghi, quindi ripartire dalla difesa a tre. Se poi il sistema passerà dal 3-5-2 al 3-4-2-1, 3-4-1-2 o 3-4-3, questo sarà un passaggio successivo. Non va però escluso che l’Inter possa tornare anche alla difesa a quattro: terzini come Dumfries, Darmian, Pavard, Dimarco e Carlos Augusto permettono di pensare anche a quella soluzione".

"Potrebbe cambiare l’investimento sul difensore centrale, però i profili seguiti finora - De Winter, Lucumì e Beukema su tutti - hanno tutti giocato per lo più a quattro in questa stagione. A proposito di difesa, come scritto anche nella pagina precedente, l’Inter potrebbe doversi trovarsi nella condizione di dover valutare un’offerta per Bastoni da parte dell'Al Hilal, anche se il giocatore ha già fatto sapere di non essere interessato (come Barella). Ecco perché Inzaghi farà il nome anche del "fidato" Acerbi (contratto fi no al 2026) e in quel caso l'affare potrebbe andare in porto. In difesa resta poi in bilico anche Bisseck".