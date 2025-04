È Inter-Bayern Monaco anche per Luis Henrique: Marotta fissa il budget

È Inter-Bayern Monaco ai quarti di finale di Champions League, ma non soltanto: sfida sul mercato anche per Luis Henrique

È Inter-Bayern Monaco ai quarti di finale di Champions League, ma non soltanto. Anche sul mercato le due squadre sono pronte infatti a sfidarsi per Luis Henrique.

Per il brasiliano classe 2001 fin qui 7 gol e 5 assist in 28 partite di Ligue 1 con la maglia del Marsiglia di De Zerbi. Il prezzo è arrivato fino a superare i 30 milioni assicura il Corriere dello Sport, l’Inter non vorrebbe andare oltre i 25 per il quotidiano.